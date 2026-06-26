СМИ узнали, зачем фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Армению и Азербайджан для укрепления позиций Евросоюза в регионе и противодействия влиянию России.

В поездке ее будет сопровождать еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

Евросоюз усиливает поддержку Армении после парламентских выборов и нацелен на диверсификацию торговых связей Еревана с Европой.

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе собирается посетить Армению и Азербайджан, где намерена заняться "укреплением позиций Евросоюза" в регионе и "противодействовать влиянию России", сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

"Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики", - пишет издание со ссылкой на одного из собеседников.

По данным Politico, вместе с фон дер Ляйен в поездку отправится еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, активно лоббирующая в настоящее время процесс вступления в сообщество Украины и Молдавии.

В Армении глава Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а в Азербайджане - с президентом Ильхамом Алиевым.

В среду представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе не стала подтверждать планы фон дер Ляйен, но обещала в пятницу анонсировать ее рабочий график на следующую неделю.

Как отмечает Politico, "Южный Кавказ рассматривается Брюсселем как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке". Подчеркивается, что Азербайджан при этом остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС.

Politico также сообщает, что Евросоюз активно усиливает поддержку Армении после парламентских выборов.

По данным СМИ, в Брюсселе даже создана специальная гражданская группа ЕС, которая нацелена "помочь Еревану диверсифицировать торговые связи с Европой и снизить зависимость от России".

Ожидается, что в ходе визита фон дер Ляйен объявит о неких новых инициативах ЕС в регионе, однако их содержание пока официально не раскрывается.