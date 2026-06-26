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СМИ узнали, зачем фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан - РИА Новости, 26.06.2026
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09:58 26.06.2026 (обновлено: 10:18 26.06.2026)
СМИ узнали, зачем фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан

Politico: фон дер Ляйен поедет в Армению и Азербайджан укреплять позиции ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Армению и Азербайджан для укрепления позиций Евросоюза в регионе и противодействия влиянию России.
  • В поездке ее будет сопровождать еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.
  • Евросоюз усиливает поддержку Армении после парламентских выборов и нацелен на диверсификацию торговых связей Еревана с Европой.
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе собирается посетить Армению и Азербайджан, где намерена заняться "укреплением позиций Евросоюза" в регионе и "противодействовать влиянию России", сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики", - пишет издание со ссылкой на одного из собеседников.
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По данным Politico, вместе с фон дер Ляйен в поездку отправится еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, активно лоббирующая в настоящее время процесс вступления в сообщество Украины и Молдавии.
В Армении глава Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а в Азербайджане - с президентом Ильхамом Алиевым.
В среду представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе не стала подтверждать планы фон дер Ляйен, но обещала в пятницу анонсировать ее рабочий график на следующую неделю.
Как отмечает Politico, "Южный Кавказ рассматривается Брюсселем как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке". Подчеркивается, что Азербайджан при этом остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС.
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Politico также сообщает, что Евросоюз активно усиливает поддержку Армении после парламентских выборов.
По данным СМИ, в Брюсселе даже создана специальная гражданская группа ЕС, которая нацелена "помочь Еревану диверсифицировать торговые связи с Европой и снизить зависимость от России".
Ожидается, что в ходе визита фон дер Ляйен объявит о неких новых инициативах ЕС в регионе, однако их содержание пока официально не раскрывается.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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