Ликсутов: производства Москвы привлекли свыше 55 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские промплощадки привлекли более 55 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию и расширение с начала этого года при помощи фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что власти города уделяют особое внимание поддержке московских производств по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина

"Это напрямую влияет на устойчивое развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление экономики столицы. С начала года благодаря работе МФППиП московские предприятия микроэлектроники, машиностроения, приборостроения, химической, пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности привлекли свыше 55 миллиардов рублей на масштабирование площадок и приобретение нового оборудования", — отметил Ликсутов , чьи слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Одним из основных инструментов поддержки фонда называют программу, по которой предприятия могут компенсировать процентную ставку по инвесткредитам. Размер выплаты составляет 50% от ключевой ставки ЦБ. Наибольшая сумма, которая подлежит компенсации, составляет 5 миллиардов рублей, а компании могут получать поддержку сроком до пяти лет.

"Благодаря программам фонда за все время его работы в экономику столицы удалось привлечь более 600 миллиардов рублей инвестиций. В прошлом году при участии МФППиП предприятия направили свыше 100 миллиардов рублей инвесткредитов на развитие и масштабирование. Всего в 2026 году в рамках этого направления поддержки планируется реализация 30 проектов, предусматривающих ввод 240 тысяч квадратных метров площадей и создание 5 тысяч рабочих мест", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, при помощи фонда у компаний есть возможность получить компенсацию части затрат на платежи по договорам лизинга и развития спортивной инфраструктуры. Также с этого года они могут компенсировать до 50% затрат на технологическое присоединение электрозарядных станций (ЭЗС) к городским сетям — в размере не более 2 миллионов рублей за одну станцию.