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Ликсутов: производства Москвы привлекли свыше 55 млрд рублей с начала года - РИА Новости, 26.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:07 26.06.2026
Ликсутов: производства Москвы привлекли свыше 55 млрд рублей с начала года

Ликсутов: производства Москвы привлекли более 55 млрд рублей в 2026 году

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские промплощадки привлекли более 55 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию и расширение с начала этого года при помощи фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он рассказал, что власти города уделяют особое внимание поддержке московских производств по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
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"Это напрямую влияет на устойчивое развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление экономики столицы. С начала года благодаря работе МФППиП московские предприятия микроэлектроники, машиностроения, приборостроения, химической, пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности привлекли свыше 55 миллиардов рублей на масштабирование площадок и приобретение нового оборудования", — отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Одним из основных инструментов поддержки фонда называют программу, по которой предприятия могут компенсировать процентную ставку по инвесткредитам. Размер выплаты составляет 50% от ключевой ставки ЦБ. Наибольшая сумма, которая подлежит компенсации, составляет 5 миллиардов рублей, а компании могут получать поддержку сроком до пяти лет.
"Благодаря программам фонда за все время его работы в экономику столицы удалось привлечь более 600 миллиардов рублей инвестиций. В прошлом году при участии МФППиП предприятия направили свыше 100 миллиардов рублей инвесткредитов на развитие и масштабирование. Всего в 2026 году в рамках этого направления поддержки планируется реализация 30 проектов, предусматривающих ввод 240 тысяч квадратных метров площадей и создание 5 тысяч рабочих мест", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Помимо этого, при помощи фонда у компаний есть возможность получить компенсацию части затрат на платежи по договорам лизинга и развития спортивной инфраструктуры. Также с этого года они могут компенсировать до 50% затрат на технологическое присоединение электрозарядных станций (ЭЗС) к городским сетям — в размере не более 2 миллионов рублей за одну станцию.
Ранее Ликсутов рассказал, что в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут новый бизнес-центр класса А, он будет построен в Нижегородском районе.
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