Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров назвал слова Рубио об отсутствии договоренностей во время саммита на Аляске не очень изящными.

По словам министра, Россия согласилась с инициативами США.

Он рассказал, что Путин и Трамп в Анкоридже по пунктам обсудили предложения американской стороны, которые незадолго до этого привез в Москву Уиткофф.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их, заявил глава В Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Так он прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года.

"Когда мой коллега <...> говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня возникает вопрос, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол предложения, <...> а вторая сторона выразила согласие, <...> то говорить, что его не было, получается как-то не очень изящно", — отметил министр.

Он напомнил, что за несколько дней до саммита Москву посетил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, который и привез тот самый план США по урегулированию.

"Уже в Анкоридже, когда два президента сели за переговоры, <...> Путин <...> стал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого он в присутствии Трампа и Рубио спрашивал Уиткоффа, правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву. На каждый вопрос Уиткофф отвечал положительно", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД призвал прояснить ситуацию и добавил, что последние заявления Вашингтона о желании сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта уже звучат как заявка на посредничество.

В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков заявил , что Москва привержена выполнению договоренностей, достигнутых на Аляске, а другая сторона, "судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути".