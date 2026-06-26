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Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске - РИА Новости, 26.06.2026
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12:34 26.06.2026 (обновлено: 15:12 26.06.2026)
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске

Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров назвал слова Рубио об отсутствии договоренностей во время саммита на Аляске не очень изящными.
  • По словам министра, Россия согласилась с инициативами США.
  • Он рассказал, что Путин и Трамп в Анкоридже по пунктам обсудили предложения американской стороны, которые незадолго до этого привез в Москву Уиткофф.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Так он прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года.
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"Когда мой коллега <...> говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня возникает вопрос, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол предложения, <...> а вторая сторона выразила согласие, <...> то говорить, что его не было, получается как-то не очень изящно", — отметил министр.
Он напомнил, что за несколько дней до саммита Москву посетил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, который и привез тот самый план США по урегулированию.
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"Уже в Анкоридже, когда два президента сели за переговоры, <...> Путин <...> стал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого он в присутствии Трампа и Рубио спрашивал Уиткоффа, правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву. На каждый вопрос Уиткофф отвечал положительно", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД призвал прояснить ситуацию и добавил, что последние заявления Вашингтона о желании сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта уже звучат как заявка на посредничество.
В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва привержена выполнению договоренностей, достигнутых на Аляске, а другая сторона, "судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути".
Во вторник Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
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