Лантратова надеется на скорое возвращение россиян с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова выразила надежду на возвращение гражданских лиц с территории Украины в ближайшее время.
- Минобороны России сообщило о возвращении 160 российских военнослужащих и передаче 160 военнопленных ВСУ в рамках обмена.
- Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на возвращение гражданских лиц в РФ с территории Украины в ближайшее время.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
Она отметила, что 160 российских военных, освобожденных в ходе обмена военнопленными с Киевом, вернулись на территорию России.
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"В ближайшее время, надеюсь, нам удастся забрать гражданских мирных жителей", - сказала Лантратова на видео, опубликованном в ее канале на платформе "Макс".
В пятницу Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни. Она также сообщила, что на прошедшей в рамках обмена встрече с украинским коллегой, обсудила с ним то, что обмены пленными и возвращения гражданских должны происходить как можно чаще.