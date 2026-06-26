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Лантратова надеется на скорое возвращение россиян с Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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23:07 26.06.2026
Лантратова надеется на скорое возвращение россиян с Украины

Лантратова надеется на возвращение в ближайшее время гражданских лиц с Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова выразила надежду на возвращение гражданских лиц с территории Украины в ближайшее время.
  • Минобороны России сообщило о возвращении 160 российских военнослужащих и передаче 160 военнопленных ВСУ в рамках обмена.
  • Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на возвращение гражданских лиц в РФ с территории Украины в ближайшее время.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
Она отметила, что 160 российских военных, освобожденных в ходе обмена военнопленными с Киевом, вернулись на территорию России.
«

"В ближайшее время, надеюсь, нам удастся забрать гражданских мирных жителей", - сказала Лантратова на видео, опубликованном в ее канале на платформе "Макс".

В пятницу Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни. Она также сообщила, что на прошедшей в рамках обмена встрече с украинским коллегой, обсудила с ним то, что обмены пленными и возвращения гражданских должны происходить как можно чаще.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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