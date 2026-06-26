Лантратова надеется на скорое возвращение россиян с Украины

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на возвращение гражданских лиц в РФ с территории Украины в ближайшее время.

"В ближайшее время, надеюсь, нам удастся забрать гражданских мирных жителей", - сказала Лантратова на видео, опубликованном в ее канале на платформе "Макс" .

В пятницу Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни. Она также сообщила, что на прошедшей в рамках обмена встрече с украинским коллегой, обсудила с ним то, что обмены пленными и возвращения гражданских должны происходить как можно чаще.