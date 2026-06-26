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Лантратова и Лубинец обсудили передачу писем и посылок от военнопленных - РИА Новости, 26.06.2026
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15:52 26.06.2026
Лантратова и Лубинец обсудили передачу писем и посылок от военнопленных

Лантратова обсудила с Лубинцом передачу писем и посылок от военнопленных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова сообщила, что обсудила с Дмитрием Лубинцом передачу писем и посылок от военнопленных.
  • Мы будем это делать в несколько этапов, рассказала уполномоченный по правам человека в России.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передачу писем и посылок от военнопленных.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Лантратова и Лубинец в ходе обмена военнопленными провели встречу на белорусско-украинской границе,
«
"Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга, с другой стороны - то, что пишут семьи, будем передавать тоже на противоположную сторону", - сказала Лантратова журналистам.
Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции Справедливая Россия Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными провели встречу
Вчера, 14:44
 
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