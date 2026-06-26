Лантратова и Лубинец обсудили передачу писем и посылок от военнопленных

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"Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга, с другой стороны - то, что пишут семьи, будем передавать тоже на противоположную сторону", - сказала Лантратова журналистам.