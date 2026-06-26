Лантратова и Лубинец обсудили передачу писем и посылок от военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова сообщила, что обсудила с Дмитрием Лубинцом передачу писем и посылок от военнопленных.
- Мы будем это делать в несколько этапов, рассказала уполномоченный по правам человека в России.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передачу писем и посылок от военнопленных.
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"Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга, с другой стороны - то, что пишут семьи, будем передавать тоже на противоположную сторону", - сказала Лантратова журналистам.