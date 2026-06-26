Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Лубинцом напрямую

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом напрямую, без бюрократических вопросов, вопросы решаются за несколько часов.