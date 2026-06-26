Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Лубинцом напрямую

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом напрямую.
- Вопросы между омбудсменами решаются оперативно, в случае экстренных ситуаций — за несколько часов.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом напрямую, без бюрократических вопросов, вопросы решаются за несколько часов.
"Мы общаемся (с Лубинцом - ред.) абсолютно напрямую, более того, у нас есть возможность и по видеосвязи общаться, и просто по телефону, без всяких бюрократических вопросов… Если экстренно возникает какой-то вопрос, мы его отрабатываем за несколько часов", - сказала Лантратова журналистам.