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Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Лубинцом напрямую - РИА Новости, 26.06.2026
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15:43 26.06.2026

Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Лубинцом напрямую

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Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом напрямую.
  • Вопросы между омбудсменами решаются оперативно, в случае экстренных ситуаций — за несколько часов.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что общается с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом напрямую, без бюрократических вопросов, вопросы решаются за несколько часов.
"Мы общаемся (с Лубинцом - ред.) абсолютно напрямую, более того, у нас есть возможность и по видеосвязи общаться, и просто по телефону, без всяких бюрократических вопросов… Если экстренно возникает какой-то вопрос, мы его отрабатываем за несколько часов", - сказала Лантратова журналистам.
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