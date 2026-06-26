Лантратова договорилась с Лубинцом о совместном посещении пленных

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о совместном посещении пленных и верификации всех списков

"Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных, мы договорились о верификации всех списков", - сказала Лантратова журналистам.