Лантратова обсудила с украинским омбудсменом обмены пленными

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, что обмены пленными и возвращения гражданских должны происходить как можно чаще.

"Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще и обмены военнопленными, и, самое главное, гуманитарные акции по воссоединению семей и возвращению гражданских людей", - сказала Лантратова журналистам.