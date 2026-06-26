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Лантратова обсудила с украинским омбудсменом обмены пленными - РИА Новости, 26.06.2026
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15:39 26.06.2026
Лантратова обсудила с украинским омбудсменом обмены пленными

Лантратова обсудила с Лубинцом то, что обмены пленными нужно проводить чаще

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом необходимость чаще проводить обмены пленными и возвращать гражданских.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, что обмены пленными и возвращения гражданских должны происходить как можно чаще.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. Федеральный омбудсмен в рамках обмена провела встречу с Лубинцом.
"Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще и обмены военнопленными, и, самое главное, гуманитарные акции по воссоединению семей и возвращению гражданских людей", - сказала Лантратова журналистам.
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