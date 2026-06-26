Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Лубинцом

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова анонсировала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и важную гуманитарную акцию в ближайшие дни.

"В ближайшие дни состоится очень важный для нас гуманитарный обмен, мы планируем еще раз здесь встретиться (с Лубинцом - ред.), - сказала Лантратова журналистам.