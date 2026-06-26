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Лантратова передала украинскому омбудсмену список российских военнопленных - РИА Новости, 26.06.2026
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15:36 26.06.2026 (обновлено: 15:39 26.06.2026)
Лантратова передала украинскому омбудсмену список российских военнопленных

Лантратова передала омбудсмену Украины Лубинцу список с 1000 военнопленных РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.
  • Он в ответ передал ей списки, которые есть в его аппарате.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.
"Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена", - сказала Лантратова журналистам.
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