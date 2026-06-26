Лантратова передала украинскому омбудсмену список российских военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.
- Он в ответ передал ей списки, которые есть в его аппарате.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.
"Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена", - сказала Лантратова журналистам.