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Лантратова встретила освобожденных из украинского плена российских военных - РИА Новости, 26.06.2026
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15:34 26.06.2026 (обновлено: 15:49 26.06.2026)
Лантратова встретила освобожденных из украинского плена российских военных

Лантратова встретила на белорусско-украинской границе возвращенных военнопленных

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретила освобожденных из украинского плена бойцов и отметила, что всем им будет оказана необходимая помощь.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретила освобожденных из украинского плена 160 российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.
Российский омбудсмен встретила освобожденных из плена бойцов и отметила, что всем им будет оказана необходимая помощь.
"Их ждут семьи: матери, жены, дети. Каждый человек, который оказался в плену, должен знать: о нем помнят, за него переживают, за него борются, его ждут", - сказала Лантратова.
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