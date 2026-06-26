Лантратова встретила освобожденных из украинского плена российских военных

Российский омбудсмен встретила освобожденных из плена бойцов и отметила, что всем им будет оказана необходимая помощь.

"Их ждут семьи: матери, жены, дети. Каждый человек, который оказался в плену, должен знать: о нем помнят, за него переживают, за него борются, его ждут", - сказала Лантратова.