Лантратова помогла участнику СВО получить необходимое лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить лечение.

Состояние здоровья военнослужащего Николая ухудшилось после получения тяжелых ранений и возвращения из плена.

После обращения сестры бойца Минобороны России оперативно отреагировало и направило Николая на лечение и реабилитацию.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить необходимое лечение после того, как его состояние начало ухудшаться из-за полученных при выполнении задач травм.

Военнослужащий Николай, фамилии которого омбудсмен не приводит, получил несколько тяжелых ранений при выполнении боевых задач в зоне СВО. После освобождения из плена его вернули в воинскую часть, однако состояние здоровья ухудшалось, и бойцу требовались лечение, реабилитация и прохождение военно-врачебной комиссии.

"К нам за помощью обратилась его сестра Татьяна. Мы сделали запрос в Минобороны России. В результате Николая направили в ближайшее военно-медицинское учреждение для прохождения лечения, реабилитации и военно-врачебной комиссии", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс"