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Лантратова помогла участнику СВО получить необходимое лечение - РИА Новости, 26.06.2026
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13:30 26.06.2026
Лантратова помогла участнику СВО получить необходимое лечение

Яна Лантратова помогла участнику СВО получить необходимое лечение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить лечение.
  • Состояние здоровья военнослужащего Николая ухудшилось после получения тяжелых ранений и возвращения из плена.
  • После обращения сестры бойца Минобороны России оперативно отреагировало и направило Николая на лечение и реабилитацию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить необходимое лечение после того, как его состояние начало ухудшаться из-за полученных при выполнении задач травм.
Военнослужащий Николай, фамилии которого омбудсмен не приводит, получил несколько тяжелых ранений при выполнении боевых задач в зоне СВО. После освобождения из плена его вернули в воинскую часть, однако состояние здоровья ухудшалось, и бойцу требовались лечение, реабилитация и прохождение военно-врачебной комиссии.
"К нам за помощью обратилась его сестра Татьяна. Мы сделали запрос в Минобороны России. В результате Николая направили в ближайшее военно-медицинское учреждение для прохождения лечения, реабилитации и военно-врачебной комиссии", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что после завершения военно-врачебной комиссии будет определена категория годности бойца к дальнейшей военной службе, и поблагодарила Минобороны России за оперативную реакцию.
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