Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными провели встречу

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена военнопленными провели встречу на белорусско-украинской границе, передает корреспондент РИА Новости.