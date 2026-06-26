Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными провели встречу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина провели обмен военнопленными на белорусско-украинской границе.
- Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец провели встречу в рамках продолжения гуманитарного диалога.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена военнопленными провели встречу на белорусско-украинской границе, передает корреспондент РИА Новости.
Омбудсмены двух государств в ходе обмена провели встречу в рамках продолжения гуманитарного диалога.