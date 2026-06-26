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Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными провели встречу - РИА Новости, 26.06.2026
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Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными провели встречу

Лантратова и Лубинец в ходе обмена пленными России и Украины провели встречу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина провели обмен военнопленными на белорусско-украинской границе.
  • Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец провели встречу в рамках продолжения гуманитарного диалога.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе обмена военнопленными провели встречу на белорусско-украинской границе, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу на белорусско-украинской границе Россия и Украина провели обмен военнопленными.
Омбудсмены двух государств в ходе обмена провели встречу в рамках продолжения гуманитарного диалога.
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