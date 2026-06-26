Житель Кузбасса получил срок за насилие над девятилетней падчерицей

КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области получил 12 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней падчерицы, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

"Установлено, что в январе 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей девятилетней падчерицы, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии", – сообщили в пресс-центре.