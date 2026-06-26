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Житель Кузбасса получил срок за насилие над девятилетней падчерицей - РИА Новости, 26.06.2026
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12:10 26.06.2026
Житель Кузбасса получил срок за насилие над девятилетней падчерицей

Житель Кузбасса получил 12 лет колонии за насилие над девятилетней падчерицей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Кемеровской области признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней падчерицы.
  • Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области получил 12 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней падчерицы, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
"Установлено, что в январе 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей девятилетней падчерицы, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии", – сообщили в пресс-центре.
Мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.
"Мысковский городской суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ… и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", – сообщили в пресс-центре.
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