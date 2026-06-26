Синоптик рассказала о причине формирования смерчей над морем на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море.
- Температура воды на черноморском побережье достигла 24–26 градусов тепла, что является высоким показателем для конца июня.
- Большинство смерчей над Черным и Азовским морями распадаются в море, не достигнув побережья.
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море, рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
"Сейчас на территорию края заходит холодная воздушная масса. Она не очень холодная, но холоднее воды. При прохождении воздушной массы через море развивается конвективная облачность, из которой затем образуются у нас смерчи", - сказала Попова.
По ее словам, температура воды на черноморском побережье сейчас достигла 24-26 градусов тепла, это очень теплая вода для конца июня на курортах Кубани. Прохладнее всего море в Новороссийске - температура воды там плюс 22 градуса, однако она все равно выше температуры приближающейся воздушной массы.
Попова добавила, что смерчи над Черным и Азовским морями появляются ежегодно. Большинство из них распадаются в море, не достигнув побережья.
В пятницу Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о возможном появлении смерчей над морем в Краснодарском крае.