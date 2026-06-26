Синоптик рассказала о причине формирования смерчей над морем на Кубани

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море, рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

"Сейчас на территорию края заходит холодная воздушная масса. Она не очень холодная, но холоднее воды. При прохождении воздушной массы через море развивается конвективная облачность, из которой затем образуются у нас смерчи", - сказала Попова.