Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о причине формирования смерчей над морем на Кубани - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 26.06.2026
Синоптик рассказала о причине формирования смерчей над морем на Кубани

Попова: смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы

© Фото : соцсетиСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : соцсети
Смерч в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море.
  • Температура воды на черноморском побережье достигла 24–26 градусов тепла, что является высоким показателем для конца июня.
  • Большинство смерчей над Черным и Азовским морями распадаются в море, не достигнув побережья.
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море, рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
"Сейчас на территорию края заходит холодная воздушная масса. Она не очень холодная, но холоднее воды. При прохождении воздушной массы через море развивается конвективная облачность, из которой затем образуются у нас смерчи", - сказала Попова.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Смерч может стать частым явлением на Урале, предупредил ученый
22 июня, 22:33
По ее словам, температура воды на черноморском побережье сейчас достигла 24-26 градусов тепла, это очень теплая вода для конца июня на курортах Кубани. Прохладнее всего море в Новороссийске - температура воды там плюс 22 градуса, однако она все равно выше температуры приближающейся воздушной массы.
Попова добавила, что смерчи над Черным и Азовским морями появляются ежегодно. Большинство из них распадаются в море, не достигнув побережья.
В пятницу Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) предупредил о возможном появлении смерчей над морем в Краснодарском крае.
Скопление медуз у побережья Азовского моря - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Океанолог объяснил массовые скопления медуз в Черном и Азовском морях
18 июня, 18:30
 
НовороссийскАзовское мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала