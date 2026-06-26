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В Крыму продолжается выезд детей из трех лагерей - РИА Новости, 26.06.2026
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22:23 26.06.2026
В Крыму продолжается выезд детей из трех лагерей

Минпросвещения: в Крыму продолжается выезд детей из лагерей загородного типа

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крым. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети из трех крымских лагерей загородного типа продолжают выезжать как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.
  • В Республике Крым до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа, он идет как самостоятельно с родителями, так и организованными группами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
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"В Республике Крым на данный момент в трех организациях отдыха и оздоровления детей загородного типа находятся дети из разных регионов страны. Их выезд продолжается как самостоятельно с родителями, так и организованными группами", - говорится в сообщении.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.
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ОбществоРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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