В Крыму ввели режим ЧС для оценки форс-мажоров, заявил Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера в Крыму и Севастополе введен для оценки различных форс-мажоров, в том числе связанных с перебоями со светом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, также жители, у которых в связи с отключением электроэнергии пострадала бытовая техника или другое оборудование, могут теперь обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.