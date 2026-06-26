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В Крыму ввели режим ЧС для оценки форс-мажоров, заявил Развожаев - РИА Новости, 26.06.2026
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14:15 26.06.2026
В Крыму ввели режим ЧС для оценки форс-мажоров, заявил Развожаев

Развожаев: в Крыму ввели режим ЧС для оценки различных форс-мажоров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера.
  • По словам Развожаева, это позволит предпринимателям оценить использование различных форс-мажоров, а жителям — обратиться за возмещением ущерба, причиненного отключением электроэнергии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера в Крыму и Севастополе введен для оценки различных форс-мажоров, в том числе связанных с перебоями со светом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе для "упорядочения вопросов экономического характера", сообщил ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки использования различных форс-мажоров в ситуациях, обязательствах", - сказал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, также жители, у которых в связи с отключением электроэнергии пострадала бытовая техника или другое оборудование, могут теперь обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.
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Республика КрымСевастопольМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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