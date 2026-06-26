Аксенов рассказал, для чего нужен режим ЧС в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.
- По словам Сергея Аксенова, режим ЧС позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС в Крыму позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе для "упорядочения вопросов экономического характера", сообщил ранее в пятницу Аксенов.
"Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
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