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Аксенов рассказал, для чего нужен режим ЧС в Крыму - РИА Новости, 26.06.2026
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13:19 26.06.2026 (обновлено: 13:24 26.06.2026)
Аксенов рассказал, для чего нужен режим ЧС в Крыму

Аксенов: режим ЧС в Крыму позволит оперативно решать задачи по всем сферам

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.
  • По словам Сергея Аксенова, режим ЧС позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС в Крыму позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе для "упорядочения вопросов экономического характера", сообщил ранее в пятницу Аксенов.
"Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
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Республика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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