В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО Лунина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль еще не ознакомился с обращением ветерана СВО Александра Лунина, сообщил Песков.
- Он отметил, что ему известны лишь общие сведения и "достаточно странные формулировки".
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана СВО Александра Лунина, опубликованного в сети, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам сказали, что есть такое обращение. Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала", - ответил Песков на вопрос, видел ли президент РФ Владимир Путин обращение к нему ветерана СВО, размещенное в сети.
Песков ответил на вопрос о видеообращении Бони к Путину
17 апреля, 14:37