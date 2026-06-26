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В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО Лунина - РИА Новости, 26.06.2026
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13:08 26.06.2026
В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО Лунина

Песков: в Кремле пока не ознакомились с обращением ветерана СВО Лунина

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Российские флаги в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль еще не ознакомился с обращением ветерана СВО Александра Лунина, сообщил Песков.
  • Он отметил, что ему известны лишь общие сведения и "достаточно странные формулировки".
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана СВО Александра Лунина, опубликованного в сети, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам сказали, что есть такое обращение. Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала", - ответил Песков на вопрос, видел ли президент РФ Владимир Путин обращение к нему ветерана СВО, размещенное в сети.
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