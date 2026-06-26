В Кремле оценили слова Макрона о роли США на Украине

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вряд ли может претендовать на роль "адвоката или пресс-секретаря Вашингтона" в вопросе роли США в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.