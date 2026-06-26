Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон вряд ли может претендовать на роль «адвоката или пресс-секретаря Вашингтона» в вопросе роли США в украинском конфликте.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вряд ли может претендовать на роль "адвоката или пресс-секретаря Вашингтона" в вопросе роли США в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.