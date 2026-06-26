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В Кремле оценили слова Макрона о роли США на Украине - РИА Новости, 26.06.2026
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13:03 26.06.2026
В Кремле оценили слова Макрона о роли США на Украине

Песков: Макрон не претендует на роль адвоката или пресс-секретаря США

© AP Photo / Marius BurgelmanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон вряд ли может претендовать на роль «адвоката или пресс-секретаря Вашингтона» в вопросе роли США в украинском конфликте.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вряд ли может претендовать на роль "адвоката или пресс-секретаря Вашингтона" в вопросе роли США в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
"Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.
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