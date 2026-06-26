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"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:21 26.06.2026
"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

"Краснодар" дома обыграл московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБолельщики "Краснодара"
Болельщики Краснодара - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» победил московское «Динамо» в матче 12-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 2:0.
  • Голы забили Артем Дряхлов (36-я минута) и Эльдар Гусейнов (67-я минута).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Краснодар" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 12-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Артем Дряхлов (36-я минута) и Эльдар Гусейнов (67).
"Краснодар" с 28 очками занимает второе место в таблице МФЛ. "Динамо" (14) идет 11-м.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Родина" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 2:3;
  • "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний Новгород" - 3:0;
  • "Ростов" - "Факел" (Воронеж) - 2:1;
  • "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Чертаново" (Москва) - 3:0;
  • "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - 1:3;
  • "Урал" (Екатеринбург) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 1:0.
Даниил Уткин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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25 июня, 19:22
 
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