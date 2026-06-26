"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» победил московское «Динамо» в матче 12-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 2:0.
- Голы забили Артем Дряхлов (36-я минута) и Эльдар Гусейнов (67-я минута).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Краснодар" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 12-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Артем Дряхлов (36-я минута) и Эльдар Гусейнов (67).
"Краснодар" с 28 очками занимает второе место в таблице МФЛ. "Динамо" (14) идет 11-м.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Родина" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 2:3;
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний Новгород" - 3:0;
- "Ростов" - "Факел" (Воронеж) - 2:1;
- "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Чертаново" (Москва) - 3:0;
- "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - 1:3;
- "Урал" (Екатеринбург) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 1:0.