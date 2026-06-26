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Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда - РИА Новости, 26.06.2026
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08:33 26.06.2026 (обновлено: 14:01 26.06.2026)
Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда

Котяков: россияне в возрасте 40-45 лет востребованы на рынке труда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что работники в возрасте 40-45 лет наиболее востребованы на рынке труда.
  • Более 200 профессий предлагают бесплатные программы переобучения, по окончании которых участники будут востребованы у конкретного работодателя.
НОВОСИБИРСК, 26 июн — РИА Новости. Больше всего на рынке труда сейчас востребованы работники 40-45 лет, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в Новосибирске.
"Почему мы говорим про 40-45 лет? Именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда", — сказал он.
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Министр подчеркнул, что проходящая в России ярмарка вакансий помогает соискателям понять, в какой сфере они могли бы найти себя, и предлагает возможность переобучения или дополнительные программы образования.
Так, бесплатно пройти переобучение можно по более чем 200 профессиям, отметил Котяков. По его словам, это, как правило, курсы до 256 часов, перед началом которых работник уже знает будущего работодателя, так как с ним и обучающей организацией заключается трехстороннее соглашение.
Сегодня в Новосибирске открылся финальный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Как сообщал Котяков, в ее рамках более 66 тысяч человек уже нашли работу.
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