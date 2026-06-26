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На Западе выступили с тяжелым признанием о Константиновке - РИА Новости, 26.06.2026
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На Западе выступили с тяжелым признанием о Константиновке

Le Monde: положение ВСУ в Константиновке продолжает ухудшаться

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС России освободили районы Константиновки в ДНР
ВС России освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС России освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиции украинских войск в Константиновке в ДНР стремительно ослабевают.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Позиции украинских войск в Константиновке в ДНР продолжают стремительно ослабевать, сообщает Le Monde со ссылкой на источники в ВСУ.
"Одно кажется ясным: положение украинских войск (в Константиновке — Прим. ред.) продолжает ухудшаться", — говорится в публикации.
По данным издания, на Украине оценивают ситуацию в этом районе как "худший сценарий" для Киева, поскольку украинская логистика будет серьезно подорвана.
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Как пишет Monde, положение осложняется усталостью в украинской армии, особенно среди пехоты. А больше всего в ВСУ боятся управляемых авиационных бомб, поскольку такие боеприпасы невозможно перехватить.
В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю освободили 763 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожив более 560 украинских боевиков.
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Город находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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