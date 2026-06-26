На Западе выступили с тяжелым признанием о Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Позиции украинских войск в Константиновке в ДНР стремительно ослабевают.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Позиции украинских войск в Константиновке в ДНР продолжают стремительно ослабевать, сообщает Le Monde со ссылкой на источники в ВСУ.

"Одно кажется ясным: положение украинских войск (в Константиновке — Прим. ред.) продолжает ухудшаться", — говорится в публикации.

По данным издания, на Украине оценивают ситуацию в этом районе как "худший сценарий" для Киева, поскольку украинская логистика будет серьезно подорвана.

Как пишет Monde, положение осложняется усталостью в украинской армии, особенно среди пехоты. А больше всего в ВСУ боятся управляемых авиационных бомб, поскольку такие боеприпасы невозможно перехватить.

В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю освободили 763 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожив более 560 украинских боевиков.

Как рассказал заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Опер, ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки.