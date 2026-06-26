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Бойцы Южной группировки взяли в плен около десяти боевиков в Константиновке - РИА Новости, 26.06.2026
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13:17 26.06.2026 (обновлено: 13:26 26.06.2026)
Бойцы Южной группировки взяли в плен около десяти боевиков в Константиновке

Штурмовики Южной группировки взяли в плен около десяти боевиков в Константиновке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовой отряд Южной группировки взял в плен около десяти боевиков в Константиновке.
  • По словам командира отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным Опер, ВСУ пытались ликвидировать мирных жителей, которых хотели вывезти российские бойцы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Штурмовой отряд "Южной" группировки взял в плен около 10 боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал заместитель командира отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным Опер.
"Последний раз у нас получилось, тут около 10 человек, по-моему, вывели пленных, то есть дали возможность их вывести. На предыдущих направлениях противник пытался их уничтожить", - сказал Опер, участвующий в освобождении Константиновки.
Также ВСУ пытались ликвидировать мирных жителей, которых отряд хотел вывезти, добавил боец.
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