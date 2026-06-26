Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России освободили 763 здания в Константиновке за неделю.
- Бойцы уничтожили более 560 боевиков ВСУ и свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская армия освободила от украинских боевиков 763 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики за неделю, уничтожив более 560-ти военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. С 20-го по 26-е июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожено более 560-ти украинских военнослужащих, свыше 130-ти единиц различного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18