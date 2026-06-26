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ВС России освободили 763 здания в Константиновке за неделю - РИА Новости, 26.06.2026
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12:31 26.06.2026 (обновлено: 12:39 26.06.2026)
ВС России освободили 763 здания в Константиновке за неделю

ВС России уничтожили более 560 боевиков ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России освободили 763 здания в Константиновке за неделю.
  • Бойцы уничтожили более 560 боевиков ВСУ и свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская армия освободила от украинских боевиков 763 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики за неделю, уничтожив более 560-ти военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. С 20-го по 26-е июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожено более 560-ти украинских военнослужащих, свыше 130-ти единиц различного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
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