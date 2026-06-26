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РУ.ТВ запускает конкурс клипов на национальных языках - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:03 26.06.2026
РУ.ТВ запускает конкурс клипов на национальных языках

РИА Новости: РУ.ТВ запускает Всероссийский конкурс клипов на национальных языках

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела "Россия"
Стела Россия - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля телеканал РУ.ТВ запускает Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит».
  • Конкурс направлен на популяризацию национальных языков через современные музыкальные форматы и укрепление культурного единства страны.
  • Лучшие клипы будут представлены зрителям, а победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ.ТВ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телеканал РУ.ТВ с 1 июля запускает Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит", который направлен на популяризацию национальных языков через современные музыкальные форматы и укрепление культурного единства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
«
"С 1 июля в конкурсе "Страна звучит" от телеканала РУ.ТВ смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Проект запускается в рамках Года единства народов России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкурс объединит исполнителей из разных регионов и позволит аудитории познакомиться с музыкальными традициями народов России. В пресс-службе отметили, что о запуске акции рассказала генеральный директор "Русской Медиагруппы" Любовь Маляревская в интервью МАЕР.
"Мы запускаем Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит". В рамках него исполнители представят свое творчество на языках разных народов нашей страны. У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс –возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России", - сказала Маляревская, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что конкурс пройдет в несколько этапов. После приема заявок и отбора работ лучшие клипы будут представлены зрителям. По итогам голосования победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ.ТВ.
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