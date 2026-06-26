РУ.ТВ запускает конкурс клипов на национальных языках

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телеканал РУ.ТВ с 1 июля запускает Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит", который направлен на популяризацию национальных языков через современные музыкальные форматы и укрепление культурного единства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

"С 1 июля в конкурсе "Страна звучит" от телеканала РУ.ТВ смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Проект запускается в рамках Года единства народов России", - говорится в сообщении.

"Мы запускаем Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит". В рамках него исполнители представят свое творчество на языках разных народов нашей страны. У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс –возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России", - сказала Маляревская, чьи слова приводит пресс-служба.