В Роскачестве объяснили, почему нужно регулярно чистить кондиционер

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Плесень и бактерии, скапливающиеся в кондиционере, который давно не чистили, могут вызвать аллергию и пневмонию, предостерегли в Роскачестве.

По словам специалистов, на фильтрах и деталях системы оседает пыль, а из-за постоянной влажности там начинают активно размножаться плесень и бактерии, поэтому лучше чистить фильтры каждые две-три недели, особенно при ежедневной работе прибора.