В Роскачестве объяснили, почему нужно регулярно чистить кондиционер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Плесень и бактерии, скапливающиеся в нечасто чищенном кондиционере, могут вызвать аллергию и пневмонию.
- На фильтрах и деталях системы из-за пыли и постоянной влажности активно размножаются плесень и бактерии, поэтому рекомендуется чистить фильтры каждые две-три недели.
- Специалисты Роскачества советуют проводить глубокую чистку внутреннего блока кондиционера раз в полгода-год и обращаться к профессионалам при появлении посторонних запахов или ухудшении работы прибора.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Плесень и бактерии, скапливающиеся в кондиционере, который давно не чистили, могут вызвать аллергию и пневмонию, предостерегли в Роскачестве.
"После часа работы такого кондиционера в воздухе помещения возрастает концентрация плесневых грибов, которые могут вызывать аллергию и проблемы с дыханием. В самых запущенных случаях в системе может завестись бактерия, вызывающая пневмонию", - сказали в организации "Ленте.ру".
По словам специалистов, на фильтрах и деталях системы оседает пыль, а из-за постоянной влажности там начинают активно размножаться плесень и бактерии, поэтому лучше чистить фильтры каждые две-три недели, особенно при ежедневной работе прибора.
"Раз в полгода-год лучше вызывать специалистов для глубокой чистки внутреннего блока. Поводом для внеплановой обработки служат посторонние запахи - кислый или затхлый - при включении, а также если прибор стал хуже охлаждать. В таких случаях лучше не пользоваться кондиционером, пока его не почистят профессионально", - подчеркнули в Роскачестве.