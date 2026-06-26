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Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений - РИА Новости, 26.06.2026
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03:09 26.06.2026 (обновлено: 09:31 26.06.2026)
Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений

Ким Чен Ын посетил испытания модернизированных артиллерийских и ракетных систем

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений.
  • Были испытаны 240-миллиметровая реактивная система залпового огня, боеголовка специального назначения тактической баллистической ракеты и снаряд с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, передает агентство ЦТАК.
На испытаниях также присутствовали партийные и военные чиновники, в том числе начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.
"Были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты", - сообщает агентство.
© Фото : ЦТАКИспытания модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений в КНДР
Испытания модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : ЦТАК
Испытания модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений в КНДР
Как отмечается, на испытаниях также оценили точности падания снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.
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