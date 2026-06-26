Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений.

Были испытаны 240-миллиметровая реактивная система залпового огня, боеголовка специального назначения тактической баллистической ракеты и снаряд с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, передает агентство Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, передает агентство ЦТАК

На испытаниях также присутствовали партийные и военные чиновники, в том числе начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

"Были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты", - сообщает агентство.

© Фото : ЦТАК Испытания модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений в КНДР © Фото : ЦТАК Испытания модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений в КНДР