Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений.
- Были испытаны 240-миллиметровая реактивная система залпового огня, боеголовка специального назначения тактической баллистической ракеты и снаряд с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, передает агентство ЦТАК.
На испытаниях также присутствовали партийные и военные чиновники, в том числе начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.
"Были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты", - сообщает агентство.
Как отмечается, на испытаниях также оценили точности падания снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.