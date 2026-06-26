Умер солист группы Blood, Sweat & Tears Клейтон-Томас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дэвид Клейтон-Томас, солист группы Blood, Sweat & Tears, скончался в возрасте 84 лет в Торонто.
- Причина смерти певца неизвестна.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канадский солист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас, приведший ее к успеху, скончался в возрасте 84 лет в Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на его агента Эрика Элпера.
"Дэвид Клейтон-Томас, мощный канадский певец, поднявший американскую группу Blood, Sweat & Tears на вершину успеха поп-музыки, в том числе до премий "Грэмми" и одного из самых продаваемых альбомов своего времени, скончался", - говорится в сообщении.
Певец скончался в среду в больнице Торонто, ему было 84 года. Причина смерти неясна.
Клейтон-Томас присоединился к группе в 1968 году. Их второй альбом с одноименным названием Blood, Sweat & Tears был распродан миллионами копий, уступив по популярности в 1969 году только группам Beatles, Led Zeppelin и Crosby, Stills & Nash. Композиции из этого альбома - You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel и And When I Die - заняли второе место в чарте синглов Billboard. В 1970 году группа удостоилась премий "Грэмми".
Следующие два альбома имели более скромный успех, а в 1972 году Клейтон-Томас ушел в сольную карьеру. В 1996 году его включили в Зал славы канадской музыки, а в 2010 - в Аллею славы Канады в Торонто.