Умер солист группы Blood, Sweat & Tears Клейтон-Томас

"Дэвид Клейтон-Томас, мощный канадский певец, поднявший американскую группу Blood, Sweat & Tears на вершину успеха поп-музыки, в том числе до премий "Грэмми" и одного из самых продаваемых альбомов своего времени, скончался", - говорится в сообщении.

Следующие два альбома имели более скромный успех, а в 1972 году Клейтон-Томас ушел в сольную карьеру. В 1996 году его включили в Зал славы канадской музыки, а в 2010 - в Аллею славы Канады в Торонто.