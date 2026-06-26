Шахматистка Клейменова окончила школу с золотой медалью

Краткий пересказ от РИА ИИ Валерия Клейменова из Ульяновской области стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек по шахматам.

Валерия окончила школу с золотой медалью, сдав ЕГЭ досрочно, и получила предложения от университетов Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Валерия уделяет внимание не только шахматным тренировкам, но и физической подготовке, а также увлекается вязанием, настольным теннисом, плаванием и другими занятиями.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Ставшая лучшей на чемпионате мира по шахматам среди девушек Валерия Клейменова из Ульяновской области закончила школу с золотой медалью и получила предложения от университетов Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска, рассказала юная чемпионка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в итальянском Монтесильвано.

По словам Валерии , она начала заниматься шахматами в семь лет, когда родители записали ее в шахматный кружок для общего развития к первому тренеру Александру Николаевичу Кашицину. Игра сразу увлекла девочку, а вскоре появились и первые успехи.

"Сейчас я три раза в неделю занимаюсь с гроссмейстером из другого региона, а также ежедневно самостоятельно совершенствую свое мастерство. При этом уделяю большое внимание физической подготовке, ведь хорошая выносливость крайне важна во время многочасовых партий, которые могут длиться по пять-шесть часов", - рассказала агентству Валерия Клейменова.

В этом году девушка окончила 11-й класс. Подготовка к ЕГЭ совпала с участием в Первенстве мира, поэтому экзамены ей пришлось сдавать досрочно. "Несмотря на напряженный график, я успешно справилась с испытаниями, получила высокие баллы и окончила школу с золотой медалью", - сообщила чемпионка.

Праздновать свои достижения Валерия будет в кругу семьи и друзей. Символично, что 30 июня она отметит свое 18-летие. К совершеннолетию Валерия сделала себе по-настоящему ценный подарок — завоевала сразу две золотые медали.

Валерия рассказала, что планирует стать педагогом, но пока не решила, куда будет поступать. "Есть предложения от университетов Москвы , Екатеринбурга, Новосибирска", - сообщила девушка.