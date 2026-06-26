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Никита Кирьянов продлил контракт с ярославским "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Хоккей
 
17:08 26.06.2026
Никита Кирьянов продлил контракт с ярославским "Локомотивом"

Двукратный чемпион КХЛ в составе "Локомотива" Кирьянов продлил контракт с клубом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНикита Кирьянов
Никита Кирьянов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Никита Кирьянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Никита Кирьянов продлил соглашение с ярославским "Локомотивом".
  • Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 2029 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий Никита Кирьянов продлил соглашение с ярославским "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 2029 года.
Кирьянов является воспитанником "Локомотива" и дважды выиграл в составе команды Кубок Гагарина (2025, 2026). На его счету в лиге 215 матчей и 68 очков (21 гол + 47 передач).
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