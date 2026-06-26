Никита Кирьянов продлил контракт с ярославским "Локомотивом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Никита Кирьянов продлил соглашение с ярославским "Локомотивом".
- Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 2029 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий Никита Кирьянов продлил соглашение с ярославским "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 24-летним игроком рассчитан до 2029 года.
Кирьянов является воспитанником "Локомотива" и дважды выиграл в составе команды Кубок Гагарина (2025, 2026). На его счету в лиге 215 матчей и 68 очков (21 гол + 47 передач).