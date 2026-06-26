В Киеве раскрыли схему установления инвалидности за взятку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве раскрыли схему установления инвалидности за 25–30 тысяч долларов.

Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания.

У подозреваемых изъяли около 100 тысяч долларов.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник одного из военкоматов Киева вместе с врачами из медкомиссии оформляли уклонистам инвалидность за взятку в 30 тысяч долларов, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"В Киеве раскрыта схема установления инвалидности за 25-30 тысяч долларов. Среди подозреваемых – глава военно-врачебной комиссии, бывший руководитель одного из военкоматов и бывший врач военно-врачебной комиссии министерства обороны Украины ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.

В публикации уточняется, что схема действовала с 2024 года. Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания. Затем уклонисты направлялись на медицинскую комиссию в определённое медучреждение, где получали инвалидность II или III группы.