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В Киеве раскрыли схему установления инвалидности за взятку - РИА Новости, 26.06.2026
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16:53 26.06.2026
В Киеве раскрыли схему установления инвалидности за взятку

В Киеве сотрудники ТЦК оформляли уклонистам инвалидность за $30 тыс

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве раскрыли схему установления инвалидности за 25–30 тысяч долларов.
  • Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания.
  • У подозреваемых изъяли около 100 тысяч долларов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник одного из военкоматов Киева вместе с врачами из медкомиссии оформляли уклонистам инвалидность за взятку в 30 тысяч долларов, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
Киеве раскрыта схема установления инвалидности за 25-30 тысяч долларов. Среди подозреваемых – глава военно-врачебной комиссии, бывший руководитель одного из военкоматов и бывший врач военно-врачебной комиссии министерства обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
В публикации уточняется, что схема действовала с 2024 года. Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания. Затем уклонисты направлялись на медицинскую комиссию в определённое медучреждение, где получали инвалидность II или III группы.
У подозреваемых изъяли около 100 тысяч долларов. Один из них уже проходит в качестве подозреваемого в деле о вымогательстве взятки за оформление инвалидности у военнослужащего, получившего ранение.
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