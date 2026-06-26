На Украине киберспортсменов дисквалифицировали за игру с россиянами

Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация киберспорта Украины утвердила политику дисциплинарной ответственности и решила дисквалифицировать ряд игроков за игру в одной команде с россиянами.

Среди игроков в CS2 дисквалификацию до 30 июня 2027 года получили 10 игроков, среди которых Александр s1mple Костылев и Мирослав zont1x Плахотя.

В Dota 2 за игру с россиянами аналогичной дисквалификации подверглись 18 киберспортсменов.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федерация киберспорта Украины утвердила политику дисциплинарной ответственности и приняла решение дисквалифицировать ряд игроков страны в CS2 и Dota 2 за игру в одной команде с россиянами, сообщается на сайте организации.

Среди игроков в CS2 дисквалификацию до 30 июня 2027 года за игру в одной команде с российскими игроками получили 10 игроков, среди которых лучший игрок в CS:GO 2018, 2021 и 2022 годов Александр s1mple Костылев, ныне представляющий BC.Game Esports и игрок российской Team Spirit Мирослав zont1x Плахотя. Еще четверо игроков отстранены на год за игру в российских организациях.

В Dota 2 за игру с россиянами аналогичной дисквалификации подверглись 18 киберспортсменов. В их число вошли такие игроки, как Илья Yatoro Мулярчук (Team Spirit), Владимир No[o]ne- Миненко (Team Vision), Мирослав Mira Колпаков, Олег kaori Медведок (оба - Aurora Gaming), Артем lorenof Мельник (Nigma Galaxy), Владислав laise Лайс (Inner Circle x Insanity), а также из завершивших или приостановивших карьеру - двукратный финалист The International Роман Resolut1on Фоминок, Артем Yuragi Голубев и Алик vtune Воробей.