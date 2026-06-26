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На Украине киберспортсменов дисквалифицировали за игру с россиянами - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Киберспорт
 
22:30 26.06.2026
На Украине киберспортсменов дисквалифицировали за игру с россиянами

На Украине киберспортсменов дисквалифицировали за совместную игру с россиянами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация киберспорта Украины утвердила политику дисциплинарной ответственности и решила дисквалифицировать ряд игроков за игру в одной команде с россиянами.
  • Среди игроков в CS2 дисквалификацию до 30 июня 2027 года получили 10 игроков, среди которых Александр s1mple Костылев и Мирослав zont1x Плахотя.
  • В Dota 2 за игру с россиянами аналогичной дисквалификации подверглись 18 киберспортсменов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федерация киберспорта Украины утвердила политику дисциплинарной ответственности и приняла решение дисквалифицировать ряд игроков страны в CS2 и Dota 2 за игру в одной команде с россиянами, сообщается на сайте организации.
Среди игроков в CS2 дисквалификацию до 30 июня 2027 года за игру в одной команде с российскими игроками получили 10 игроков, среди которых лучший игрок в CS:GO 2018, 2021 и 2022 годов Александр s1mple Костылев, ныне представляющий BC.Game Esports и игрок российской Team Spirit Мирослав zont1x Плахотя. Еще четверо игроков отстранены на год за игру в российских организациях.
В Dota 2 за игру с россиянами аналогичной дисквалификации подверглись 18 киберспортсменов. В их число вошли такие игроки, как Илья Yatoro Мулярчук (Team Spirit), Владимир No[o]ne- Миненко (Team Vision), Мирослав Mira Колпаков, Олег kaori Медведок (оба - Aurora Gaming), Артем lorenof Мельник (Nigma Galaxy), Владислав laise Лайс (Inner Circle x Insanity), а также из завершивших или приостановивших карьеру - двукратный финалист The International Роман Resolut1on Фоминок, Артем Yuragi Голубев и Алик vtune Воробей.
Согласно политике Федерации киберспорта Украины, под дисквалификацией подразумевается исключение игрока или команды из соревнования без права дальнейшего участия в нем. Все вышеперечисленные игроки представляют российские или иностранные команды, в связи с чем не подвергнутся санкциям украинской организации.
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