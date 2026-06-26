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Более 7 млрд рублей вложат в развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья - РИА Новости, 26.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:14 26.06.2026
Более 7 млрд рублей вложат в развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья

Свыше 7 млрд рублей инвестируют в развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПекарня
Пекарня - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Московской области на реализацию ключевых проектов в хлебопекарной отрасли в 2026-2028 годах планируется привлечь более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Хлеб всегда был и остается продуктом стратегического значения и основой продовольственной безопасности страны. Сегодня важно не только отвечать на запросы рынка, но и опережать их за счет развития технологий и модернизации. В этом ключевую роль играют инвестиции. В Подмосковье на реализацию ключевых проектов в отрасли в 2026-2028 годах планируется привлечь более 7 миллиардов рублей", — указал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В региональном Минсельхозе уточняют, что в числе указанных проектов – реконструкция производства компании в Мытищах с установкой дополнительной разделочно-формовочной багетно-чиабатной линии. Объем инвестиций превышает 220 миллионов рублей, планируется создание 56 рабочих мест. Реализация позволит увеличить выпуск с 11,9 тысячи до 17,6 тысячи тонн продукции в год.
Другое предприятие реализует в Егорьевске два проекта модернизации производства: установку новой производственной линии и упаковочной линии. Общий объем инвестиций составляет 4,4 миллиарда рублей, будет создано 132 рабочих места. Кроме этого, в Подольске модернизируют производство хлебобулочных изделий с объемом инвестиций порядка 2,5 миллиарда рублей. Проект позволит увеличить выпуск продукции на 12,8 тысячи тонн в год и создать 92 рабочих места.
В 2025 году в Подмосковье произвели более 658 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. По сравнению с 2024 годом объем вырос на 1,3%. Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за январь – апрель выпуск продукции в этой категории, включая полуфабрикаты, увеличился на 5,7% и составил почти 223 тысячи тонн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиЕгорьевск
 
 
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