Более 7 млрд рублей вложат в развитие хлебопекарной отрасли Подмосковья

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Московской области на реализацию ключевых проектов в хлебопекарной отрасли в 2026-2028 годах планируется привлечь более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Хлеб всегда был и остается продуктом стратегического значения и основой продовольственной безопасности страны. Сегодня важно не только отвечать на запросы рынка, но и опережать их за счет развития технологий и модернизации. В этом ключевую роль играют инвестиции. В Подмосковье на реализацию ключевых проектов в отрасли в 2026-2028 годах планируется привлечь более 7 миллиардов рублей", — указал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

В региональном Минсельхозе уточняют, что в числе указанных проектов – реконструкция производства компании в Мытищах с установкой дополнительной разделочно-формовочной багетно-чиабатной линии. Объем инвестиций превышает 220 миллионов рублей, планируется создание 56 рабочих мест. Реализация позволит увеличить выпуск с 11,9 тысячи до 17,6 тысячи тонн продукции в год.

Другое предприятие реализует в Егорьевске два проекта модернизации производства: установку новой производственной линии и упаковочной линии. Общий объем инвестиций составляет 4,4 миллиарда рублей, будет создано 132 рабочих места. Кроме этого, в Подольске модернизируют производство хлебобулочных изделий с объемом инвестиций порядка 2,5 миллиарда рублей. Проект позволит увеличить выпуск продукции на 12,8 тысячи тонн в год и создать 92 рабочих места.