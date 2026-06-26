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В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата - РИА Новости, 26.06.2026
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09:02 26.06.2026
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове произошло нападение на сотрудников территориального центра комплектования (военкомата).
  • Нападавший нанес ножевые ранения сотрудникам военкомата, один из них погиб, другой получил ранения, после чего нападавший скрылся.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мужчина в Харькове на Украине с ножом напал на сотрудников военкомата, после чего скрылся, сообщает областной военкомат.
Харькове, во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата.
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По данным военкомата, мужчина напал на его сотрудников с ножом. В результате один военный получил ранения, второй погиб. Отмечается, что нападавший скрылся с места, сейчас он в розыске.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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