Рейтинг@Mail.ru
Илья Карпухин перешел в "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:19 26.06.2026
Илья Карпухин перешел в "Автомобилист"

"Автомобилист" подписал трехлетний контракт с защитником Ильей Карпухиным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Карпухин
Илья Карпухин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Илья Карпухин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский "Автомобилист" подписал трехлетний контракт с защитником Ильей Карпухиным.
  • Карпухин покинул казанский "Ак Барс" после истечения срока действия контракта, проведя за команду 88 матчей и набрав 26 очков.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" подписал трехлетний контракт с защитником Ильей Карпухиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее Карпухин покинул казанский "Ак Барс" в связи с истечением срока действия контракта.
За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8". Вместе с казанцами он дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
Карпухину 27 лет. Он присоединился к "Ак Барсу" в августе 2025 года. Ранее защитник выступал за петербургский СКА и челябинский "Трактор".
Болельщики Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"Автомобилист" подписал контракт с американцем Гроссом
5 июня, 14:39
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Ак БарсИлья КарпухинАвтомобилистЛокомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    27.06 03:00
    Уругвай
    Испания
  • Футбол
    27.06 03:00
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    27.06 06:00
    Новая Зеландия
    Бельгия
  • Футбол
    27.06 06:00
    Египет
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала