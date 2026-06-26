Илья Карпухин перешел в "Автомобилист"

За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8". Вместе с казанцами он дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.