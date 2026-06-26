Илья Карпухин перешел в "Автомобилист"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский "Автомобилист" подписал трехлетний контракт с защитником Ильей Карпухиным.
- Карпухин покинул казанский "Ак Барс" после истечения срока действия контракта, проведя за команду 88 матчей и набрав 26 очков.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" подписал трехлетний контракт с защитником Ильей Карпухиным, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8". Вместе с казанцами он дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
Карпухину 27 лет. Он присоединился к "Ак Барсу" в августе 2025 года. Ранее защитник выступал за петербургский СКА и челябинский "Трактор".