В Изюме прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
"В Изюме слышали взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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