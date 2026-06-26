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Армия Израиля заявила о ликвидации шести членов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 26.06.2026
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02:44 26.06.2026
Армия Израиля заявила о ликвидации шести членов "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявила о ликвидации шести членов "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о ликвидации шести членов движения «Хезболлах» на юге Ливана.
  • Израильские военно-воздушные силы и наземные войска открыли огонь по террористам после их обнаружения.
  • Ливанский военно-полевой источник сообщил, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, несмотря на ранее переданный информацией о соглашении о прекращении огня между Израилем и «Хезболлах».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации шести членов движения "Хезболлах" на юге Ливана, которые якобы представляли угрозу для солдат ЦАХАЛ.
"Ранее сегодня (в четверг - ред.) солдаты ЦАХАЛ... обнаружили пять террористов "Хезболлах", которые представляли для них угрозу в зоне безопасности (на юге Ливана - ред.). В ходе еще одного инцидента солдаты ЦАХАЛ... обнаружили вооруженного террориста "Хезболлах", который представлял угрозу для солдат, действующих в зоне безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
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"После обнаружения израильские военно-воздушные силы и наземные войска открыли огонь по террористам и ликвидировали их для устранения угрозы", - добавляется в сообщении.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, однако ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
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