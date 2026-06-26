Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото

Дым от израильского обстрела в Ливане

© AP Photo / Mohammad Zaatari Дым от израильского обстрела в Ливане

Армия Израиля заявила о ликвидации шести членов "Хезболлы" на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля заявила о ликвидации шести членов движения «Хезболлах» на юге Ливана.

Израильские военно-воздушные силы и наземные войска открыли огонь по террористам после их обнаружения.

Ливанский военно-полевой источник сообщил, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, несмотря на ранее переданный информацией о соглашении о прекращении огня между Израилем и «Хезболлах».

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации шести членов движения "Хезболлах" на юге Ливана, которые якобы представляли угрозу для солдат ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня (в четверг - ред.) солдаты ЦАХАЛ... обнаружили пять террористов " Хезболлах ", которые представляли для них угрозу в зоне безопасности (на юге Ливана - ред.). В ходе еще одного инцидента солдаты ЦАХАЛ... обнаружили вооруженного террориста "Хезболлах", который представлял угрозу для солдат, действующих в зоне безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

"После обнаружения израильские военно-воздушные силы и наземные войска открыли огонь по террористам и ликвидировали их для устранения угрозы", - добавляется в сообщении.

Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, однако ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.