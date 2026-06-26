Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что представит правительству, а затем и парламенту Израиля резолюцию об официальном признании геноцида армян в Османской империи.

Факт геноцида армян в Османской империи уже признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

По данным израильской газеты Times of Israel, резолюция будет представлена в воскресенье, при этом ранее Израиль избегал официального признания геноцида из-за щекотливости этого вопроса.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что представит израильскому правительству, а затем и парламенту резолюцию об официальном признании геноцида армян в Османской империи.

Всемирным советом церквей. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом

"На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции официального признания правительством Израиля геноцида армян ", - написал Саар в соцсети X

Министр отметил, что после этого резолюция будет представлена парламенту Израиля (кнессету). По словам Саара, признание геноцида - это моральный и исторический долг, Израилю следует осуждать любое отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды.

Как сообщает израильская газета Times of Israel, резолюция будет представлена в воскресенье. По данным издания, Израиль долгое время избегал официального признания геноцида из-за щекотливости этого вопроса, однако на фоне ухудшения отношений с Турцией в последние годы предпринял некоторые шаги по признанию факта преследования.