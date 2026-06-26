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Глава МИД Израиля представит резолюцию о признании геноцида армян - РИА Новости, 26.06.2026
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02:03 26.06.2026
Глава МИД Израиля представит резолюцию о признании геноцида армян

Глава МИД Израиля Гидеон Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

© AP Photo / Sebastian ScheinerИзраильский политик Гидеон Саар
Израильский политик Гидеон Саар - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Израильский политик Гидеон Саар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что представит правительству, а затем и парламенту Израиля резолюцию об официальном признании геноцида армян в Османской империи.
  • Факт геноцида армян в Османской империи уже признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
  • По данным израильской газеты Times of Israel, резолюция будет представлена в воскресенье, при этом ранее Израиль избегал официального признания геноцида из-за щекотливости этого вопроса.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что представит израильскому правительству, а затем и парламенту резолюцию об официальном признании геноцида армян в Османской империи.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
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"На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции официального признания правительством Израиля геноцида армян ", - написал Саар в соцсети X.
Министр отметил, что после этого резолюция будет представлена парламенту Израиля (кнессету). По словам Саара, признание геноцида - это моральный и исторический долг, Израилю следует осуждать любое отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды.
Как сообщает израильская газета Times of Israel, резолюция будет представлена в воскресенье. По данным издания, Израиль долгое время избегал официального признания геноцида из-за щекотливости этого вопроса, однако на фоне ухудшения отношений с Турцией в последние годы предпринял некоторые шаги по признанию факта преследования.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
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