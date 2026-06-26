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Сенатор Перминова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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18:30 26.06.2026 (обновлено: 22:58 26.06.2026)
Сенатор Перминова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Перминова: построение сильной России было для Иванова делом всей жизни

© РИА НовостиСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Иванов внес значительный вклад в развитие российской армии после 90-х годов.
  • Сенатор Елена Перминова отметила, что он всегда действовал как государственник, укрепляя суверенитет и обороноспособность страны.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Построение сильной и независимой России для бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова было делом всей жизни, на каком бы ответственном посту он ни находился, он всегда действовал как государственник, отметила сенатор Елена Перминова.
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"Не стало Сергея Борисовича Иванова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всей нашей страны. Сергей Борисович был человеком, для которого построение сильной и независимой России были не просто словами, а делом всей жизни", - написала сенатор в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, на каком бы ответственном посту он ни находился - в ФСБ, в министерстве обороны или на работе в администрации президента - он всегда действовал как истинный государственник и настоящий борец, "вкладывая все свои силы, мудрость и профессионализм в укрепление нашего Отечества, защиту его суверенитета, повышение обороноспособности".
"Сергей Борисович сыграл большую роль в развитии российской армии после непростых 90-х годов", - отметила Перминова.
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