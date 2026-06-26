Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Иванов внес значительный вклад в развитие российской армии после 90-х годов.

Сенатор Елена Перминова отметила, что он всегда действовал как государственник, укрепляя суверенитет и обороноспособность страны.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Построение сильной и независимой России для бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова было делом всей жизни, на каком бы ответственном посту он ни находился, он всегда действовал как государственник, отметила сенатор Елена Перминова.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

"Не стало Сергея Борисовича Иванова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всей нашей страны. Сергей Борисович был человеком, для которого построение сильной и независимой России были не просто словами, а делом всей жизни", - написала сенатор в своем канале на платформе "Макс".

По ее словам, на каком бы ответственном посту он ни находился - в ФСБ, в министерстве обороны или на работе в администрации президента - он всегда действовал как истинный государственник и настоящий борец, "вкладывая все свои силы, мудрость и профессионализм в укрепление нашего Отечества, защиту его суверенитета, повышение обороноспособности".