Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

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"Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова действительно стало очень печальной новостью для всей администрации президента и, конечно, особенно для президента Путина. И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.