Сергей Иванов оставил заметный след в истории страны, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Сергея Иванова настоящим патриотом и надежным товарищем.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экс-министр обороны России Сергей Иванов оставил заметный след в истории страны, его будут помнить как настоящего патриота и надежного товарища, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Сергей Борисович прошел свой жизненный путь достойно, оставив заметный след в истории России, которой был всецело предан. Мы будем помнить его как настоящего патриота, надежного товарища и друга", - написала Матвиенко в телеграмме, текст документа распространила пресс-служба верхней палаты российского парламента.