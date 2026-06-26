Дмитриев рассказал о вкладе Сергея Иванова в укрепление суверенитета России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление суверенитета и развитие России, заявил Кирилл Дмитриев.
- Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
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"Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны", - написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в своем Telegram-канале.
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