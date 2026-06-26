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Дмитриев рассказал о вкладе Сергея Иванова в укрепление суверенитета России - РИА Новости, 26.06.2026
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15:25 26.06.2026 (обновлено: 15:46 26.06.2026)
Дмитриев рассказал о вкладе Сергея Иванова в укрепление суверенитета России

Дмитриев заявил, что Сергей Иванов беззаветно служил России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление суверенитета и развитие России, заявил Кирилл Дмитриев.
  • Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
«

"Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны", - написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в своем Telegram-канале.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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