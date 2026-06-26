Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Дмитриев назвал смерть Иванова тяжелой и невосполнимой утратой.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, отметив, что это тяжелая и невосполнимая утрата.

Ранее в пятницу Единая лига ВТБ сообщила, что бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

« "С глубокой скорбью узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его родных, близких, друзей и всех, кому посчастливилось знать Сергея Борисовича", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале