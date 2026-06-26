Вице-президент Ирана прибыл в Армению

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в Ереван.

В ереванском международном аэропорту "Звартноц" его встретил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в пятницу в Ереван, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.

« "В ереванском международном аэропорту "Звартноц" встретил вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади", - написал Худатян в соцсети Facebook*.

Другие подробности он не привел. Информации о повестке визита пока нет.