Вице-президент Ирана прибыл в Армению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в Ереван.
- В ереванском международном аэропорту "Звартноц" его встретил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.
ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в пятницу в Ереван, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.
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"В ереванском международном аэропорту "Звартноц" встретил вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади", - написал Худатян в соцсети Facebook*.
Другие подробности он не привел. Информации о повестке визита пока нет.
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