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Вице-президент Ирана прибыл в Армению - РИА Новости, 26.06.2026
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20:48 26.06.2026
Вице-президент Ирана прибыл в Армению

Вице-президент Ирана и прибыл в Ереван, информации о повестке визита пока нет

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в Ереван.
  • В ереванском международном аэропорту "Звартноц" его встретил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.
ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Вице-президент Ирана Хамид Пурмохаммади прибыл в пятницу в Ереван, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян.
«

"В ереванском международном аэропорту "Звартноц" встретил вице-президента Ирана Хамида Пурмохаммади", - написал Худатян в соцсети Facebook*.

Другие подробности он не привел. Информации о повестке визита пока нет.
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