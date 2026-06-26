Рейтинг@Mail.ru
Брокер ВТБ составил портрет молодого инвестора до 30 лет - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 26.06.2026
Брокер ВТБ составил портрет молодого инвестора до 30 лет

"ВТБ Мои Инвестиции" составили портрет молодого инвестора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. "ВТБ Мои Инвестиции" проанализировали портфели около 1 миллиона клиентов в возрасте до 30 лет; оказалось, что молодые люди делают ставку на сбалансированные портфели с заметной долей защитных активов и доверяют технологичным инструментам, сообщает пресс-служба банка.
Средний портфель клиента до 30 лет составляет 279 тысяч рублей и собран из разных классов активов. Почти половину занимают облигации – 46%, еще 30% приходится на паи фондов, 18% – на акции и 6% – на денежные средства и драгоценные металлы. Такая структура говорит о том, что молодежь чаще выбирает предсказуемый доход и контроль риска, чем игру на резких движениях рынка.
Крупнейший отдельный инструмент в портфелях молодых клиентов – биржевой фонд денежного рынка, на него приходится 22% вложений. Для этой аудитории фонд остается "подушкой безопасности": в нем можно разместить свободные средства под понятную доходность и быстро высвободить их под новую идею.
Также молодежь активнее других возрастных групп осваивает автоматизированные сервисы.
"Наш анализ показывает, что молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией. Они формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые, но активнее растущие акции и управляют своим портфелем с помощью ИИ-сервиса. Сочетание этих факторов будет определять облик частного инвестирования в ближайшие 10 лет", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек
25 июня, 13:12
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала