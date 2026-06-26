Брокер ВТБ составил портрет молодого инвестора до 30 лет

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. "ВТБ Мои Инвестиции" проанализировали портфели около 1 миллиона клиентов в возрасте до 30 лет; оказалось, что молодые люди делают ставку на сбалансированные портфели с заметной долей защитных активов и доверяют технологичным инструментам, сообщает пресс-служба банка.
Средний портфель клиента до 30 лет составляет 279 тысяч рублей и собран из разных классов активов. Почти половину занимают облигации – 46%, еще 30% приходится на паи фондов, 18% – на акции и 6% – на денежные средства и драгоценные металлы. Такая структура говорит о том, что молодежь чаще выбирает предсказуемый доход и контроль риска, чем игру на резких движениях рынка.
Крупнейший отдельный инструмент в портфелях молодых клиентов – биржевой фонд денежного рынка, на него приходится 22% вложений. Для этой аудитории фонд остается "подушкой безопасности": в нем можно разместить свободные средства под понятную доходность и быстро высвободить их под новую идею.
Также молодежь активнее других возрастных групп осваивает автоматизированные сервисы.
"Наш анализ показывает, что молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией. Они формируют устойчивую базу из облигаций и фондов денежного рынка, вкладывают пятую часть портфеля в более рисковые, но активнее растущие акции и управляют своим портфелем с помощью ИИ-сервиса. Сочетание этих факторов будет определять облик частного инвестирования в ближайшие 10 лет", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.