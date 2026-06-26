Больше 4 млрд руб направят на развитие здравоохранения в Ингушетии

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"Отдельно говорили о финансировании. В рамках нацпроектов на развитие здравоохранения Ингушетии предусмотрено более 4 миллиардов рублей - это инициативы президента России, и они реализуются в рамках народной программы партии "Единая Россия". Важно, чтобы эти средства превращались в конкретный результат для людей: современные учреждения, оборудование и доступную, качественную медицинскую помощь", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи.