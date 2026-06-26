Больше 4 млрд руб направят на развитие здравоохранения в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Свыше четырех миллиардов рублей направят на развитие здравоохранения в Ингушетии в рамках реализации нацпроектов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
В пятницу Ингушетию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который ознакомился с работой детской республиканской клинической больницы и Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Он также обсудил с Калиматовым вопросы развития здравоохранения в регионе.
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"Отдельно говорили о финансировании. В рамках нацпроектов на развитие здравоохранения Ингушетии предусмотрено более 4 миллиардов рублей - это инициативы президента России, и они реализуются в рамках народной программы партии "Единая Россия". Важно, чтобы эти средства превращались в конкретный результат для людей: современные учреждения, оборудование и доступную, качественную медицинскую помощь", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Он добавил, что обсуждался и кадровый вопрос, поддержка молодых врачей, развитие наставничества и создание условий, при которых специалисты остаются работать в регионе.
Мурашко отметил положительную динамику в работе детской службы здравоохранения в Ингушетии, включая улучшение качества оказания медицинской помощи детям и снижение показателей детской смертности.
"Это результат большой и системной работы правительства республики, руководства регионального минздрава и наших врачей", - подчеркнул Калиматов.