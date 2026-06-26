Глава Минпрома Индонезии: Москва и Джакарта переходят к оплате в нацвалютах

Россия и Индонезия переживают один из самых динамичных этапов развития двусторонних отношений за последние годы. Индонезия станет страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026, которая пройдет в Екатеринбурге. Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в интервью РИА Новости и RT рассказал, как соглашение о зоне свободной торговли Индонезии с ЕАЭС может "изменить правила игры" для бизнеса, почему Джакарте могут потребоваться поставки российских энергоресурсов до 2045 года, а также объяснил, почему прямые экономические связи между Россией и Индонезией становятся особенно важными на фоне сбоев глобальных цепочек поставок. Беседовала Ульяна Мирошкина.

– Индонезия стала страной-партнером ИННОПРОМ-2026. Это выглядит как проявление особого доверия со стороны России. Какой политический сигнал Индонезия хочет послать миру через это партнерство? И есть ли критерии, по которым можно будет оценить результаты этого сотрудничества?

– Прежде всего, Индонезия очень рада и горда тем, что получила доверие стать страной-партнером в этом году. Мы, конечно, не подведем доверие России и обязательно используем это мероприятие для выстраивания и развития сотрудничества не только между Индонезией и Россией, но и между Индонезией и странами Евразии. Как мы знаем, Россия и Индонезия являются хорошими партнерами в контексте индонезийско-евразийского сотрудничества. Этот форум и эта возможность, безусловно, будут максимально использованы нами для того, чтобы представить Индонезию в контексте экономического сотрудничества, которым располагает страна. Мы также, конечно, будем изучать, какими сильными сторонами обладают страны Евразии, чтобы затем использовать это как основу для партнерства. Если говорить о сотрудничестве с Россией, то мы все признаем, что в последнее время оно развивается очень интенсивно. Я уверен, что это сотрудничество станет еще лучше и выйдет на совершенно новый уровень, когда Индонезия выполнит свою роль страны-партнера форума. Участие Индонезии в качестве страны-партнера форума также несет определенный посыл: экономическое партнерство, а также промышленное партнерство между Россией и Индонезией строится на основе гуманности, взаимного согласия и сотрудничества, которое должно быть полезным и выгодным и для России, и для Индонезии.

– Одним из направлений сотрудничества, которое, судя по всему, уже близко к реализации, является совместное строительство судов. Не могли бы вы объяснить, как именно будет выглядеть это сотрудничество? Речь идет о совместном производстве или прежде всего о передаче технологий и компетенций?

– Один из ожидаемых результатов участия Индонезии в качестве страны-партнера форума – это ускорение сотрудничества между Индонезией и Россией, особенно в строительстве самолетов и судов, а если говорить шире – в развитии оборонного сектора между Россией и Индонезией. Это может стать примером того, как партнерство сближает стороны. Именно это мы должны продолжать развивать между Россией и Индонезией.

У нас есть компании, которые уже обладают достаточно большим опытом в судостроении и соответствующими компетенциями. С другой стороны, вклад России в развитие производственного сектора и судостроительной отрасли Индонезии может быть значительным, потому что Россия обладает высокими компетенциями мирового уровня в области ядерных технологий, а также инженерных систем и развития энергетической инфраструктуры.

Таким образом, это может стать вкладом России в помощь Индонезии в развитии судостроительной отрасли и других секторов.

– Вы также говорили о растущем сотрудничестве между Индонезией и Евразией. Насколько решающим может стать это сотрудничество для индонезийского экспорта? Какие отрасли выиграют больше всего?

– Это полностью поменяет правила игра и для Индонезии, и для России. Я имею в виду сотрудничество через подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Конечно, я уверен, что благодаря подписанию этого соглашения мы сможем быстрее укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией. Но важно также, чтобы наши друзья в странах Юго-Восточной Азии понимали: Индонезия может быть использована ими для выхода на рынки региона, например на рынок АСЕАН. То есть масштаб возможностей очень большой — и для партнеров в регионе, и для роста экономики через Индонезию. Очень важно и то, что после подписания соглашения появятся послабления, стимулы и меры поддержки, которые смогут распространяться на продукцию, ввозимую инвесторами из Индонезии в Россию, а также российскими инвесторами в Индонезию.

Индонезия, на мой взгляд, является очень перспективным рынком. Это рынок, который быстро растет в регионе, а совокупный ВВП стран Юго-Восточной Азии составляет, по оценкам, около нескольких триллионов долларов США. Это мощный экономический потенциал. Индонезия предлагает привлекательную экономическую силу и является своего рода "старшим братом" в регионе АСЕАН. Поэтому страны Евразии могут использовать Индонезию как входные ворота в АСЕАН.

Что касается секторов, которые быстрее всего получат выгоду, то это прежде всего те отрасли, для которых с самого начала после вступления соглашения в силу будут действовать нулевые тарифы. Среди них продукты питания, переработанные продукты питания, химическая и фармацевтическая промышленность, пластик, каучук, текстиль, обувь, мебель, металлы и автомобили. Также это электроника, машины, автомобильная отрасль, транспортное оборудование и комплектующие. Эти сектора в целом уже обладают достаточно высокой конкурентоспособностью. После тарифных послаблений и снижения тарифной нагрузки их продукция станет еще более конкурентоспособной.

– Индонезия в рамках стратегии "Золотая Индонезия-2045" ставит цель стать одной из ведущих производственных держав мира. Какую роль может сыграть Россия в поддержке этой долгосрочной индустриальной стратегии?

– Концепция "Золотая Индонезия-2045" – это не только экономическое видение будущего страны, но и конкретный план достижения поставленных целей. Промышленность и производство будут играть ключевую роль в том, сможет ли Индонезия реализовать эту стратегию. Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии. В этом процессе Россия как дружественное государство может внести значительный вклад.

Мы видим у России три сильные стороны. Первая – энергетические технологии и промышленность. Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует "зеленой" продукции. Поэтому поставки "зеленой" энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели.

Вторая область, где Россия может внести вклад в усилия Индонезии, – это переработка критически важных минералов. Индонезия обладает многими сырьевыми ресурсами, такими как никель, кобальт, бокситы и олово. Как я уже говорил, мы хотим, чтобы эти сырьевые товары проходили downstream-переработку в Индонезии, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране. Россия обладает высокими компетенциями мирового уровня в технологиях и переработке металлов. Сочетание этих факторов может дать очень сильный результат, особенно учитывая, что Россия сильна именно на downstream-направлении.

Третье – Россия и Индонезия могут сотрудничать в развитии промышленных человеческих ресурсов. Я имею в виду кадры, которые обладают способностью развивать промышленность Индонезии. Это можно реализовывать через специальные программы подготовки.

Более детально это можно обсуждать между правительствами, региональными властями и компаниями, прежде всего российскими компаниями, чтобы индонезийские кадры получали опыт, знания и в конечном счете передачу знаний для развития своих промышленных компетенций. Человеческие ресурсы являются ключом к реализации любого национального плана. Поэтому развитие кадров — один из ключевых элементов, и Россия может в этом помочь.

– Вы упомянули энергетику, технологии и промышленность. Россия традиционно считается одной из сильнейших стран в этих сферах. Какие российские компетенции наиболее востребованы для модернизации Индонезии?

– Это связано с тем, о чем ранее говорил президент Индонезии. Россия очень релевантна для повестки индустриализации Индонезии благодаря большому количеству сильных сторон и преимуществ. Я назову только три главных. Россия очень сильна в технологиях. Индонезия сейчас активно реализует программы индустриализации, и, конечно, ей нужны надежные и устойчивые поставки энергии. Сейчас также существует требование, чтобы источники энергии были "зелеными". В этом контексте Россия, как я специально отмечаю, обладает возможностями для развития энергетических технологий на основе "зеленой" энергетики. Это направление мы можем изучать.

Второе – возможности России в металлургии и обработке передовых материалов очень нужны в процессе индустриализации Индонезии. Индонезия обладает большим количеством ресурсов, о которых я уже говорил. Чтобы проводить индустриализацию этих сырьевых товаров, нам нужны хорошие знания и технологии, а у России они есть.

Третье направление, которое также вызывает большой интерес, но пока не полностью используется, – это способность России производить промышленные машины и современное оборудование.

Это тоже возможность для сотрудничества между Россией и Индонезией. Мы хотим перейти от простой закупки машин и современного оборудования к совместной разработке и производству промышленных машин российского типа, которые нужны Индонезии.

– Индонезия становится одним из ключевых игроков на рынке критически важных минералов, особенно в цепочках поставок для производства электромобилей. Какие перспективы вы видите для совместных проектов России и Индонезии в этой сфере?

– Да, наша команда сейчас действительно ищет проекты, которые являются low hanging fruit, то есть те, которые можно быстро развивать и реализовывать в сотрудничестве между Россией и Индонезией. Одним из очевидных направлений может быть развитие судостроительных услуг и морского сектора, поскольку Индонезия является крупным морским государством, и здесь, безусловно, есть экономический потенциал. Также сотрудничество между Россией и Индонезией можно развивать в направлении укрепления промышленности и критически важных ресурсов через индустриализацию, которая включает создание энергетических центров, аккумуляторов, конденсаторов, катодов, анодов и батарей для транспортных средств.

Еще раз подчеркну: Россия обладает выдающимися преимуществами в upstream-металлургии, включая золото, специальные стали и легированные стали, которые необходимы высокотехнологичной обрабатывающей промышленности. Мы не должны закрывать возможность сотрудничества между Россией и Индонезией не только в разработке самих аккумуляторов, но и в создании всей экосистемы, укреплении цепочки поставок для сектора электромобилей и более широком контексте энергетического перехода.

У нас самих уже есть достаточно сильная база аккумуляторной промышленности, однако мощности по производству электротехнической стали, пока недостаточно сильны. Здесь Россия могла бы войти и заполнить этот пробел. Но, как я уже сказал, наше министерство сейчас ищет low hanging fruit projects, то есть практические проекты и программы, которые можно реализовать в сотрудничестве между Россией и Индонезией.

– И Россия, и Индонезия уделяют большое внимание развитию промышленного суверенитета и укреплению национальной экономики. Как две страны могут расширять сотрудничество в условиях нынешнего глобального давления и одновременно защищать собственные национальные интересы?

– Это ключевой вопрос. Экономическое сотрудничество должно учитывать интересы каждой стороны. Поэтому экономические отношения, включая производственные отношения между Россией и Индонезией, являются хорошими отношениями, которые выстраивают необходимую синергию без отказа от принципов и политических ограничений каждой страны.

Например, первое – это сектор энергетики. Энергетика и продовольствие являются главными программами президентов двух наших стран. Россия обладает огромной силой как один из крупнейших производителей удобрений и пшеницы в мире. Для Индонезии сотрудничество, направленное на поддержание стабильности поставок стратегических товаров по конкурентоспособным ценам, является важным для сохранения стабильности национальной экономики. Что касается инвестиций, Индонезия ускоряет индустриализацию. Приход России с ее компетенциями в ядерных технологиях и энергетике может быть синергизирован через joint venture или совместные инвестиции в Индонезии. Это укрепит отношения двух стран в средне- и долгосрочной перспективе.

Третье направление, которое я уже частично затронул, – это торговля. Для снижения рисков глобального финансового давления мы уже начали двигаться в сторону того, чтобы торговля между Россией и Индонезией могла использовать местные валюты или нашу индонезийскую схему Local Currency Settlement. Это, конечно, усилит представление о том, что сотрудничество двух стран может развиваться лучше. Это сотрудничество действительно должно быть сбалансированным, взаимовыгодным и основанным на национальных интересах каждой стороны. В конечном счете все это будет вести к более широким договоренностям между Россией и Индонезией.

– Многие развивающиеся страны сегодня ищут альтернативу традиционной экономической модели, которая сейчас доминируется западными странами. Может ли сотрудничество между Индонезией и Россией стать примером более сбалансированного промышленного партнерства?

– Оно вполне может стать таким примером – примером того, как сотрудничество развивается сбалансированно и взаимовыгодно. Мы ищем по-настоящему сбалансированное партнерство, в котором обе стороны вносят вклад, обе стороны получают реальные условия и реальные выгоды. Отношения между Индонезией и Россией строятся на основе взаимной пользы, а не борьбы и не конфликта. Такое сотрудничество укрепляет развитие, формирование экономики и учитывает интересы каждой страны. Промышленное партнерство Индонезии и России важно не потому, что стороны конкурируют за конкурентные преимущества, а потому, что Россия и Индонезия обладают силами, которые взаимно дополняют и усиливают друг друга.

Индонезия, как я уже говорил в начале, обладает огромным потенциалом природных ресурсов, большой диверсификацией, является производителем сырьевых ресурсов и имеет достаточно стратегическое географическое положение. Кроме того, индустриальная политика Индонезии все это время развивается и направлена на создание конкурентных преимуществ.

С другой стороны, Россия, еще раз подчеркну, обладает достаточно высокими инженерными компетенциями, технологиями и энергетическими возможностями.

Отношения между Индонезией и Россией не находятся в позиции противостояния. Они находятся в позиции взаимного дополнения и взаимной выгоды. Россия, конечно, нуждается в Индонезии как в экономическом партнере. Индонезия также нуждается в России как в экономическом партнере. Но это должно происходить самостоятельно, на основе взаимного уважения национальных интересов каждой стороны.

– В условиях нынешней неопределенности и нестабильности глобальных цепочек поставок насколько важно для таких стран, как Индонезия и Россия, выстраивать прямые промышленные и торговые связи, а не зависеть от прежних или традиционных цепочек?

– Я думаю, это очень важно. Это можно связать с тем, что мир, включая Индонезию, находится в схожей ситуации: мы все ощущаем зависимость от глобальных и региональных цепочек поставок. Мир, включая Россию и Индонезию, — хотя я могу говорить по крайней мере об Индонезии — пережил сбои в глобальных поставках. Индонезия испытала это в последние годы, особенно в период с 2020 по 2023 год. Этот опыт показал, что зависимость от длинных цепочек поставок, от сложных цепочек поставок, которые связывают много стран, влияет не только на отдельные проблемы, но и повышает общую уязвимость. Индонезия ощутила похожие последствия, когда глобальная логистическая сеть была нарушена. В результате некоторые промышленные сырьевые материалы стало очень трудно получить. Даже если их удавалось получить, обычно они были дороже, а это влияло на себестоимость нашей продукции. Этот опыт, конечно, показывает, насколько важно иметь более прямые промышленные и торговые связи, особенно с ключевыми партнерами — странами, которые политически и экономически близки нам, например с Россией.