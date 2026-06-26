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Министр промышленности Индонезии назвал Россию важным партнером - РИА Новости, 26.06.2026
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01:09 26.06.2026 (обновлено: 01:18 26.06.2026)
Министр промышленности Индонезии назвал Россию важным партнером

Картасасмита: Россия и Индонезия строят отношения на взаимной выгоде

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Джакарта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается одним из самых близких экономических партнеров Индонезии, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
  • Сотрудничество между Индонезией и Россией строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов.
ДЖАКАРТА, 26 июн — РИА Новости. Россия остается одним из самых близких экономических партнеров Индонезии, а отношения двух стран строятся на взаимной выгоде и уважении национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, Джакарта рассматривает сотрудничество с Москвой как пример сбалансированного партнерства, в котором выигрывают обе стороны.
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"Мы ищем по-настоящему сбалансированное партнерство, в котором обе стороны вносят вклад, обе стороны получают реальные выгоды. Отношения между Индонезией и Россией строятся на основе взаимной пользы, а не борьбы и не конфликта", — рассказал Картасасмита.
Он подчеркнул, что промышленное сотрудничество двух стран основано не на конкуренции, а на взаимном дополнении сильных сторон каждой экономики.
"Промышленное партнерство Индонезии и России важно не потому, что стороны конкурируют за конкурентные преимущества, а потому, что Россия и Индонезия обладают силами, которые взаимно дополняют и усиливают друг друга", — отметил министр.
По его словам, Индонезия располагает значительными природными ресурсами, стратегическим географическим положением и последовательно развивает промышленную политику, направленную на повышение конкурентоспособности экономики.
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"С другой стороны, Россия обладает высокими инженерными компетенциями, технологиями и энергетическими возможностями… Индонезия нуждается в России как в экономическом партнере", — добавил он.
Индонезия выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в июле.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
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