Краткий пересказ от РИА ИИ Россия остается одним из самых близких экономических партнеров Индонезии, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

Сотрудничество между Индонезией и Россией строится на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов.

ДЖАКАРТА, 26 июн — РИА Новости. Россия остается одним из самых близких экономических партнеров Индонезии, а отношения двух стран строятся на взаимной выгоде и уважении национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, Джакарта рассматривает сотрудничество с Москвой как пример сбалансированного партнерства, в котором выигрывают обе стороны.

"Мы ищем по-настоящему сбалансированное партнерство, в котором обе стороны вносят вклад, обе стороны получают реальные выгоды. Отношения между Индонезией и Россией строятся на основе взаимной пользы, а не борьбы и не конфликта", — рассказал Картасасмита.

Он подчеркнул, что промышленное сотрудничество двух стран основано не на конкуренции, а на взаимном дополнении сильных сторон каждой экономики.

"Промышленное партнерство Индонезии и России важно не потому, что стороны конкурируют за конкурентные преимущества, а потому, что Россия и Индонезия обладают силами, которые взаимно дополняют и усиливают друг друга", — отметил министр.

По его словам, Индонезия располагает значительными природными ресурсами, стратегическим географическим положением и последовательно развивает промышленную политику, направленную на повышение конкурентоспособности экономики.

"С другой стороны, Россия обладает высокими инженерными компетенциями, технологиями и энергетическими возможностями… Индонезия нуждается в России как в экономическом партнере", — добавил он.

Индонезия выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в июле.