ИННОПРОМ может привести к новым оборонным проектам Индонезии с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участие Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 может ускорить сотрудничество с Россией в авиастроении, судостроении и оборонной сфере.
- Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита ожидает, что участие в выставке станет важным импульсом для расширения промышленной кооперации между Индонезией и Россией.
- Индонезия впервые выступит страной-партнером на выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в 2026 году, и представит масштабные проекты в области промышленности и высоких технологий.
ДЖАКАРТА, 26 июн — РИА Новости. Участие Индонезии в качестве страны-партнера международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 может ускорить сотрудничество с Россией в авиастроении, судостроении и реализации новых проектов в оборонной сфере, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, Джакарта ожидает, что участие в выставке станет важным импульсом для расширения промышленной кооперации между двумя странами.
"Один из ожидаемых результатов участия Индонезии в качестве страны-партнера форума — это ускорение сотрудничества между Индонезией и Россией, особенно в строительстве самолетов и судов, а если говорить шире — в развитии оборонного сектора между Россией и Индонезией", — заявил Картасасмита.
Он отметил, что ИННОПРОМ должен способствовать запуску новых совместных проектов и укреплению стратегического партнерства Москвы и Джакарты.
"Это может стать примером того, как партнерство сближает стороны. Именно это мы должны продолжать развивать между Россией и Индонезией", — подчеркнул министр.
Индонезия в 2026 году впервые выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.