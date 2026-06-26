ИННОПРОМ может привести к новым оборонным проектам Индонезии с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Участие Индонезии в качестве страны-партнера на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 может ускорить сотрудничество с Россией в авиастроении, судостроении и оборонной сфере.

Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита ожидает, что участие в выставке станет важным импульсом для расширения промышленной кооперации между Индонезией и Россией.

Индонезия впервые выступит страной-партнером на выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в 2026 году, и представит масштабные проекты в области промышленности и высоких технологий.

ДЖАКАРТА, 26 июн — РИА Новости. Участие Индонезии в качестве страны-партнера международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 может ускорить сотрудничество с Россией в авиастроении, судостроении и реализации новых проектов в оборонной сфере, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, Джакарта ожидает, что участие в выставке станет важным импульсом для расширения промышленной кооперации между двумя странами.

"Один из ожидаемых результатов участия Индонезии в качестве страны-партнера форума — это ускорение сотрудничества между Индонезией и Россией, особенно в строительстве самолетов и судов, а если говорить шире — в развитии оборонного сектора между Россией и Индонезией", — заявил Картасасмита.

Он отметил, что ИННОПРОМ должен способствовать запуску новых совместных проектов и укреплению стратегического партнерства Москвы и Джакарты.

"Это может стать примером того, как партнерство сближает стороны. Именно это мы должны продолжать развивать между Россией и Индонезией", — подчеркнул министр.